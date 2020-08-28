جيش الاحتلال يقصف مواقع في غزة للمرة الثانية منذ فجر الجمعة دون وقوع إصابات

وطن: قصف جيش الاحتلال، صباح الجمعة، قطاع غزة، للمرة الثانية، بعد نحو ساعتين على إعلانه، رصد 6 قذائف صاروخية أطلقت من القطاع تجاه مناطق محتلة.

وقال الجيش في تصريح نشره على حسابه في تويتر "شنت طائرات حربية غارات على عدة أهداف تابعة لحماس في قطاع ‎غزة ردًا على اطلاق القذائف الصاروخية من القطاع نحو الأراضي الإسرائيلية في ساعات الصباح الباكر؛ خلال الغارات تم استهداف موقع لانتاج وسائل قتالية تابع لحركة حماس".

ولم يُبلغ عن وقوع إصابات جراء القصف الإسرائيلي.

وقبل نحو ساعتين من الغارة، زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه رصد 6 قذائف صاروخية، أُطلقت من قطاع غزة، باتجاه مناطق إسرائيلية، دون مزيد من التفاصيل.

ولم تعلن أي جهة في غزة، مسؤوليتها عن إطلاق تلك الصواريخ.