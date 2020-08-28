الأسير رائد السعدي من جنين يدخل عامه ال31 داخل الأسر

وطن: أفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى أن الأسير رائد محمد شريف السعدي (54 عاماً)؛ من بلدة السيلة الحارثية قضاء مدينة جنين شمال الضفة المحتلة، أنهى واحدا وثلاثين عاماً على التوالي في الأسر ويدخل اليوم عامه الثاني والثلاثين في سجون الاحتلال.

وأوضحت مهجة القدس أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير السعدي بتاريخ 28/08/1989م؛ وأصدرت محكمة الاحتلال حكماً بالسجن المؤبد مرتين؛ بتهمة الانتماء لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، والمشاركة في عمليات للمقاومة ضد قوات الاحتلال.

وأضافت مهجة القدس أن الأسير رائد السعدي انضم لقائمة "جنرالات الصبر" قبل ستة أعوام؛ وجنرالات الصبر هو مصطلح يطلق على من أمضى في سجون الاحتلال ما يزيد عن ربع قرن من الزمان؛ وهو عميد أسرى حركة الجهاد الإسلامي في سجون الاحتلال.

جدير بالذكر أن الأسير رائد السعدي ولد بتاريخ 20/02/1966م، وهو أعزب، ويقبع حالياً في سجن جلبوع.