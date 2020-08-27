بشارة خلال لقائه ملادينوف: نُطالب بالضغط على "إسرائيل" لوقف خروقاتها للإتفاقيات المالية

وطن: بحث وزير المالية شكري بشارة مع المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، الوضع المالي والاقتصادي في فلسطين في ظل الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة، وخطط الضم والآثار الاقتصادية السلبية لاستمرار جائحة كورونا.

وأكد بشارة، خلال اللقاء الذي عقد اليوم الخميس بمقر الوزارة في مدينة رام الله، ضرورة الضغط على "إسرائيل" للالتزام بالاتفاقيات الدولية ووقف الخروقات للاتفاقيات المالية.