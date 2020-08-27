150 اصابة جديدة بفيروس كورونا في القدس

وطن: قال الدكتور علي الجبريني عضو وحدة مكافحة كورونا القدس، أن ارتفاعاً ملحوظاً شهدته مدينة القدس الخميس في عدد المصابين الجدد بفيروس كورونا حيث تم تسجيل 150 اصابة.

واعلن تسجيل 65 حالة تعاف في حين وصلت عدد الحالات النشطة 2150 حالة .

وتمنى الجبريني على المواطنين الالتزام بتوصيات وزارة الصحة من حيث التباعد الاجتماعي ، ارتداء الكمامة ، ومواظبة التعقيم.

وناشد الجبريني أجراء فحوصات الكشف عن الفيروس ممن لديهم أعراض المرض لا سيما بعد توسيع نقاط ومراكز الفحص بافتتاح محطتين جديدتين في قلنديا ومخيم شعفاط قريبا.