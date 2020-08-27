نقابة المحامين تطالب بملاحقة المعتدين على المحامي "ألفرد روك"

وطن: أكد مجلس نقابة المحامين، متابعته لحادثة الاعتداء على المحامي الفريد روك أثناء "أدائه لواجبه المهني وبسببه وداخل أروقة وسرايا محكمة بيت لحم"

وقال مجلس ناقبة المحامين في بيان له، الخميس، إن هذه الحادثة تنبىء وبشكل غير مسبوق عن خطورة كبيرة جداً بأن يتم الاعتداء على محامي داخل قصر العدالة وبيت القضاء في فلسطين، الأمر الذي يعني انعدام وجود الأمن والأمان في أكثر الأماكن التي من المفترض ان تكون محمية ومصانة للمواطن والمحامي والقاضي ووكيل النيابة.

وعليه، فإن "نقابة المحامين تطالب الجهات الأمنية المختصة والنيابة العامة بضرورة التحرك السريع والجاد واتخاذ كافة الإجراءات القانونية وملاحقة المعتدين وتوقيفهم وتقديمهم للعدالة خاصة وأن احد المعتدين هو عسكري يعمل في جهاز أمني"، وفق البيان.

وأكد البيان أن نقابة المحامين ستتابع هذا الموضوع مع كافة الجهات ذات العلاقة حتى يتم القبض على المعتدين واحالتهم للعدالة واتخاذ العقوبات الرادعة بحقهم.