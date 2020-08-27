إصابات "كورونا" في دولة الاحتلال تتجاوز حاجز الـ110 آلاف

وطن: أظهرت بيانات رسمية صادرة عن وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم الخميس، ارتفاع عدد الوفيات بفيروس "كورونا" إلى 883 وفاة، وعدد الإصابات إلى 110,186 إصابة.

ووفقًا للمعطيات، تم تسجيل 8 حالات وفاة و3941 إصابة جديدة في الساعات الـ24 الأخيرة، من بينها 1387 إصابة منذ منتصف الليلة الماضية، فيما يبلغ عدد الإصابات النشطة 21,589 إصابة، وعدد حالات التعافي 87,714 حالة، وصفت الحالة الصحية لـ 410 مصابًا بالحرجة، منهم 115 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.