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الخارجية تعلن بدء التسجيل للراغبين في السفر إلى تركيا

27.08.2020 09:16 PM
الخارجية تعلن بدء التسجيل للراغبين في السفر إلى تركيا

وطن: أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين عن فتح باب التسجيل الالكتروني للأحباب العالقين في الوطن الراغبين في السفر إلى تركيا وذلك للالتحاق بأعمالهم وأسرهم، على متن رحلة الاجلاء بتاريخ 6/9/2020.

وقالت في بيان لها، اليوم الخميس، على كل من يرغب بالسفر إلى تركيا أو دولة أخرى عبر إسطنبول، الدخول الى منصة التسجيل الالكتروني من خلال الرابط التالي:

http://www.mofa.pna.ps/evacuation

وأوضح أن المنصة تفتتح التسجيل ابتداء من الساعة الثامنة مساء هذا اليوم الخميس الموافق 27/08/2020، وتغلق في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الاحد القادم الموافق 30/8/2020.

ونوهت إلى الطلبة الدارسين في الجامعات التركية عدم التسجيل على هذه الرحلة، حيث توجد ترتيبات لاحقة خاصة بسفرهم.

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