الرئيس يصدر تعليمات بتشديد الإجراءات الوقائية

وطن: أصدر الرئيس محمود عباس، مساء اليوم الخميس، تعليمات بتشديد الإجراءات الوقائية واحترام تعليمات الموسسات الحكومية والصحية والأمنية، ومنع التجمعات من أعراس ومآتم وغيرها، والالتزام الكامل بالكمامات والتباعد والتعقيم تحت طائلة المسؤولية.

كما أصدر الرئيس التعليمات بإرسال وفد وزاري إلى قطاع غزة للوقوف على آخر الأوضاع الوبائية والصحية وتقديم ما يمكن من مساعدات.

جاء ذلك خلال ترأس الرئيس محمود عباس، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، اجتماعا للجنة الطوارئ، التي تضم أعضاء من الحكومة والأجهزة الأمنية، والمحافظين.

واطلع الرئيس من اللجنة على تطورات الحالة الوبائية المتعلقة بفيروس "كورونا" في فلسطين، والخطوات المتخذة للحد من الوباء ومنع انتشاره.