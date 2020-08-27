الشرطة بغزة تُغلق بالسواتر الرملية الطرق المؤدية لشمال القطاع

وطن: قامت الشرطة في غزة، مساء اليوم الخميس، بعزل شمال القطاع عن مدينة غزة بالمكعبات الأسمنتية والتلال الرملية في إطار خطة مواجهة انتشار فيروس كورونا.

وأفادت مصادر محلية، بان الجرافات قامت بوضع المكعبات الأسمنتية والتلال الرملية لعزل منطقة شمال قطاع غزة.

يأتي ذلك بعد ساعات من الإعلان عن تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة.

وكانت الداخلية في غزة، قد أعلنت يوم الأربعاء عن تمديد حظر التجول في قطاع غزة لمدة 72 ساعة بعد تسجيل حالتي وفاة وعشرات الإصابات بفيروس كورونا.