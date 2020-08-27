الزراعة بغزة: نتابع توفير المنتجات الزراعية واستقرار أسعارها

وطن: أكد وكيل وزارة الزراعة الفلسطينية إبراهيم القدرة، متابعة وزارته على مدار الساعة لعمليات توفير المنتجات الزراعية في مراكز تجميع الخضروات والفواكه ومحلات الدواجن الرئيسية في محافظات قطاع غزة كافة، وكذلك استقرار أسعارها بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد.

وأشار القدرة الخميس خلال حديث صحفي إلي تحديد نقاط بيع تجزئة محددة لتسهيل عمليات الشراء للمواطنين، علماً أن الوزارة أعلنت عن هذه المراكز ونقاط البيع عبر منصاتها موقعها الالكتروني.

وأوضح أن المتابعة من قبل الطواقم الفنية للوزارة، تشمل الإشراف على عمليات تجميع المنتجات الزراعية في مراكز محددة، ومن ثم توزيعها على نقاط البيع ومحلات الخضار، حيث تجري هذه العملية بالتعاون مع الوزارات والجهات المختصة ذات العلاقة لتسهيل حركة التوصيل والتوزيع.

وطمأّن القدرة المواطنين، بتوفر المنتجات، ودعا إلي عدم الهلع في الشراء والتخزين لأن الكميات متوفرة وفائضة ولا خوف من نقصانها.

وأشار إلى أن القطاع الزراعي يعمل بكامل طاقته ولم يتأثر بتداعيات مرض الكورونا، وعلى استعداد للاستمرار في إنتاج المزيد، سواء في قطاع الانتاج النباتي والخضروات بجميع أنواعها أو القطاع الحيواني من لحوم ودواجن وأسماك.

وذكر وكيل وزارة الزراعة، أنه منذ الاعلان عن اكتشاف أول حالة كورونا داخل المجتمع، تم تفعيل خطة طوارئ وزارة الزراعة الخاصة بانتشار كورونا داخل المجتمع، مبيناً أن الخطة تعتمد على ركيزتين أساسيين " الأولي هي استمرار عمل القطاع الزراعي بكامل طاقته الإنتاجية.

وتابع"الركيزة الثانية هي ضمان استمرار وصول المنتجات الزراعية للمواطنين بطريقة سهلة وضمن إجراءات السلامة مع المحافظة على الشروط الصحية لتداول هذه المنتجات".

أما في يخص تسهيل وصول المنتجات الزراعية للمواطنين في ظل اغلاق الأسواق، فقد أوضح القدرة أن الخطة تعتمد على تجميع المنتجات الزراعية في مراكز تجميع تم تحديدها مسبقاً في كل محافظة، حيث يتم في هذه المراكز إعادة تعبئتها وتغليفها، ومن ثم توزيع هذه المنتجات الزراعية على نقاط بيع التجزئة التي تم تحديدها داخل كل محافظه بالتعاون مع البلديات.