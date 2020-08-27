الخارجية تعلن فتح باب التسجيل للعالقين بالوطن والراغبين في السفر للكويت

وطن: أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الخميس، عن فتح باب التسجيل الالكتروني للأحباب العالقين في الوطن الراغبين في السفر إلى دولة الكويت، وذلك للالتحاق بأعمالهم وأسرهم ودراستهم.

وقالت الوزارة في بيان لها، على كل من يرغب بالسفر الى دولة الكويت الدخول الى منصة التسجيل الالكتروني من خلال الرابط التالي:

http://www.mofa.pna.ps/evacuation

وأوضحت الوزارة أن المنصة تفتح للتسجيل ابتداء من الساعة الرابعة عصر هذا اليوم الخميس الموافق 27/8/2020، وتغلق في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الاثنين الموافق 31/8/2020، علماً بأن الهدف من بدء التسجيل للراغبين في السفر الى دولة الكويت في هذه المرحلة حصر الاعداد فقط.