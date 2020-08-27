اشتية: وفد وزاري إلى غزة للاطلاع على الأوضاع عن كثب

وطن: أعلن رئيس الوزراء محمد اشتية مساء اليوم الخميس أن وفد وزاري سيزور قطاع غزة للاطلاع على الأوضاع عن كثب، مبيناً أن الحكومة تتابع الحالة الوبائية في القطاع لحظة بلحظة كما تتابعها في القدس والخليل وجنين.

وقال اشتية في منشور على حسابه الرسمي في فيسبوك: "أوعزنا بتزويد غزة بمسحات فحص واحتياجات طبية عاجلة لمواجهة كورونا، ورفع أعداد الأسر المستفيدة من المساعدات الاجتماعية في القطاع".

وأوضح اشتية أن هناك لجنة متابعة حكومية للحالة الوبائية في قطاع غزة.