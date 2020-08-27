استطلاع "وطن": الأغلبية العظمى يعتقدون أن حماس وفتح غير جادتين في "المصالحة" بعد اتفاقية التطبيع الإماراتية مع دولة الاحتلال

وطن: أظهر استطلاع لشبكة وطن الإعلامية أن أغلبية المصوتين يعتقدون بأن حركتي فتح وحماس غير جادتين في تنفيذ اتفاق المصالحة، بعد اتفاقية التطبيع الإماراتية مع دولة الاحتلال.

وقد وجهت شبكة وطن الإعلامية السؤال التالي عبر موقعه الإلكتروني في 19 آب/ اغسطس: " هل تعتقد أن فتح وحماس جادتان في تنفيذ اتفاق المصالحة بعد اتفاقية التطبيع الإماراتية مع دولة الاحتلال؟"، حيث اعرب 93 % عن اعتقادهم بأن الحركتين غير جادتين في تنفيذ الاتفاق، بينما قال 7% من المصوتين، إنها يعتقدون بأن فتح وحماس جادتان في ذلك.