انفجار بيروت.. 90 ألف طالب تعطلت دراستهم في لبنان

وطن: أعلن وزير التربية اللبناني في حكومة تصريف الأعمال، طارق المجذوب، الخميس، أنّ 90 ألف طالب تعطلت دراستهم نتيجة انفجار مرفأ بيروت.

جاء ذلك في تصريحات له خلال جولة تفقديّة، أجراها برفقة مديرة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونيسكو) أودري أزولاي، بمنطقة الجميزة (شرق بيروت)، بثها التلفزيون الرسمي.

وقال المجذوب: "90 ألف طالب تعطلت دراستهم نتيجة هذا الانفجار، ونحو 30 مدرسة لحقتها أضرار جسيمة".

وأضاف: "حاجاتنا كثيرة جداً ونأمل أن تشمل مساعي المديرة العامة لمنظمة اليونيسكو تأمين الحاجات مع الدول الداعمة".

وأكد الوزير اللبناني: "التزامنا الإنساني في تقديم التعليم لجميع الأولاد على الأراضي اللبنانية، سواء كانوا لبنانيين أو غير لبنانيين حفاظاً على حقّهم في التعلّم".

بدورها تعهدت ازولاي، بالسعي لدعم منظومة التعليم لضمان تعليم الأطفال في لبنان، سيما عقب تضاعف معاناة القطاع التعليمي بعد انفجار مرفأ بيروت.