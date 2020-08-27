الاحتلال يعتقل 3 مواطنين بعد دهم منازل بالضفة

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر الخميس، مواطنًا خلال اقتحامها لبلدة بيت لقيا غرب مدينة رام الله.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اعتقلت المحرر نجيب أحمد مفارجه خلال مداهمة منزله في البلدة ونقلته إلى جهة مجهولة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال قريتي كفر عين وقراوة بني زيد شمال المدينة، وداهمت منزلًا وقامت بتفتيشه والتحقيق مع ساكنيه دون اعتقال أيا منهم.

كما اعتقلت قوات الاحتلال عمر خالد أبو عمار (17 عاما) من منطقة العبيات ببيت لحم، والمصاب نعيم موسى أبو عاهور من جبل هندازة، بعد أن داهمت منزلي ذويهما وفتشتهما.

يذكر أن أبو عاهور، أصيب قبل أسبوع برصاصة في قدمه أطلقها جنود الاحتلال عليه اثناء تواجده في محيط مسجد بلال بن رباح على المدخل الشمالي لبيت لحم.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منزل الأسير خليل عبد الخالق دويكات الذي يتهمه بتنفيذ عملية الطعن في "بتاح تكفا" يوم الأربعاء.

وأفادت مصادر محلية بأن دوريات الاحتلال اقتحمت قرية روجيب شرقي نابلس، وتوجهت إلى بيت دويكات، فيما حلقت في سماء القرية طائرات تصوير.

وأضافت أن جنود الاحتلال أخضعوا أفراد العائلة لتحقيق ميداني مطوّل بعد مصادرة كافة أجهزة الاتصال منهم، عن تفاصيل حياة خليل دويكات وحياة أسرته، إلى جانب أخذ قياسات المنزل.