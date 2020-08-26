"الصحة": وفاة مواطنين من غزة والخليل متأثرين بإصابتهما بفيروس "كورونا"

رام الله- وطن: أعلنت وزارة الصحة، تسجيل حالتي وفاة جديدتين بفيروس "كورونا" في قطاع غزة ومحافظة الخليل.

وأكدت الوزارة في بيان لها، اليوم الأربعاء، وفاة مواطنين أحدهما من قطاع غزة ويبلغ من العمر (60 عاما)، وهو مريض أورام وكان يعالج في مستشفى الرنتيسي التخصصي، والآخر (76 عاما) من بلدة إذنا غرب الخليل متأثرين بإصابتهما بفيروس "كورونا".

وكانت وزارة الصحة أعلنت تسجيل 602 إصابة جديدة بالفيروس، و825 حالة تعاف، مؤكدة وجود 29 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 4 مرضى موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.