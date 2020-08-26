وفاتان و17 إصابة جديدة بكورونا في غزة

وطن: أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، مساء اليوم الأربعاء، عن تسجيل وفاة جديدة بفيروس كورونا ما يرفع الوفيات اليوم، إلى وفاتين، بينما تم تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا، مساء اليوم، ما يرفع إجمالي الإصابات بالفيروس هذا اليوم إلى 17 إصابة.

وبحسب بيان للوزارة، فإنه سجلت وفاة المواطن محمد علي الحسني (60 عامًا) جراء إصابته بفيروس كورونا وهو مريض أورام في مستشفى الرنتيسي التخصصي بغزة.

وسجلت 8 إصابات جديدة مساء اليوم، لسيدة متواجدة داخل مستشفى الأندونيسي شمال قطاع غزة، وإصابة أحد الطواقم الطبية في مجمع الشفاء الطبي، و 4 إصابات في مستشفى الاندونيسي، وإصابتان في مستشفى الرنتيسي.

وكانت وزارة الصحة بغزة، أعلنت صباح اليوم، وفاة المواطن رباح لبد (61 عاماً) متأثراً بإصابته بفيروس كورونا، إذ كانت حالته حرجة وتحت التنفس الصناعي، وتوفى اثناء نقله من مستشفى الأندونيسي إلى مستشفى غزة الأُوروبي.

كما كانت الوزارة أعلنت، صباحاً، تسجيل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة.

وأوضحت أن الإصابات كانت على النحو التالي:

حالتان في المستشفى الاندونيسي شمال قطاع غزة، إحداهما في العناية المركزة وتحت التنفس الصناعي، وفتاة عشرينية من حي التفاح بغزة ظهرت عليها أعراض وتواصلت على الرقم المجاني 103 لوزارة الصحة، و6 حالات من مخيم المغازي مخالطة للإصابات السابقة.

وقالت صحة غزة في بيانها إنه جارٍ اتخاذ إجراءات العزل والتقصي.