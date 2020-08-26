17 وفاة و1800 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في دولة الاحتلال

وطن: أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، تسجيل 17 وفاة و1809 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" في الساعات الـ 24 الأخيرة، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 875، والإصابات إلى 106,245.

ووفقًا لمعطيات "الصحة الإسرائيلية"، تم تسجيل 8 وفيات و1214 إصابة منذ منتصف الليلة الماضية، فيما يبلغ عدد الإصابات النشطة 20,729 إصابة، وعدد حالات التعافي 86,450 حالة، ووصفت الحالة الصحية لـ 404 مصابًا بالحرجة، منهم 119 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.