الشخصيات المستقلة تحمل الاحتلال ومنظمات حقوق الإنسان والصحة العالمية المسؤولية عن حياة الأسرى في سجون الاحتلال

رام الله- وطن: حملت لجنة الصحة بتجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة في فلسطين و الشتات برئاسة ياسر الوادية عضو لجنة تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية المسؤولية الكاملة عن حياة و سلامة الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، لا سميا بعد ظهور 12 حالة إيجابية في صفوف الأسرى الفلسطينيين في سجن "عوفر".

كما أكد منسق لجنة الصحة و عضو قيادة التجمع نعيم أيوب على أهمية أن تقوم وزارة الصحة الفلسطينية و وزارة الأسرى بمتابعة الحالات داخل سجون الاحتلال عن طريق الهيئات الحقوقية الدولية و منظمة الصحة العالمية و الصلب الأحمر الدولي.

و ثمن منسق لجنة الشهداء والأسرى بالتجمع الدور الهام الذي تقوم به وزارة شؤون الأسرى في التواصل مع الأسرى و ذويهم ، مؤكداً أن الأسرى في حالة عزل طبيعي في سجون الاحتلال و لا يمكن انتقال هذا الفيروس إلا من خارج الزنازين و السجون بواسطة السجان.

بدوره دعا مساعد الرئيس بالتجمع المستشار سمير موسى كافة الأطراف و المنظمات الدولية لأخذ دورها و العمل على تجنيب الأسرى العدوى بهذا الفيروس، و دعا الوفد الأمني المصري و الفصائل الفلسطينية إدراج هذا الملف من بين الملفات الخاصة بالتفاهمات الجارية كشرط أساسي للتهدئة.

هذا و قد جدد المستشار موسى دعوة التجمع التي أطلقها منذ ظهور وباء كورونا لكل من رئيس الوزراء محمد اشتيه و مي كيلة وزيرة الصحة بضرورة التوجه فوراً لقطاع غزة للوقوف على الاستعدادات و الإجراءات المتبعة من قبل وزارة الصحة بغزة و تقديم كل ما يلزم لضمان محاصرة الوباء و توفير العلاج.