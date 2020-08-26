انتهاء لقاء العمادي وحماس دون التوصل لاتفاق

وطن: أفادت وسائل الإعلام العبرية بانتهاء اللقاء الذي جمع السفير القطري محمد العمادي وقيادة حركة حماس في قطاع غزة مساء اليوم.

وزعم الإعلام العبري أن اللقاء انتهى دون أي تقدم بشأن التوصل إلى اتفاق تهدئة في قطاع غزة.

ونوه إلى أن المفاوضات مستمرة بين الأطراف ولم تفشل، وسيتم استكمالها في الأيام القادمة.

وفي السياق ذاته أوضح مراسل صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن المحادثات بين قيادة حركة حماس والسفير القطري لم تحرز تقدماً، ولكنها ستستمر خلال الأيام القادمة، مؤكدا أن حماس اشترطت إدخال أجهزة تنفس ومعدات لفحص كورونا.

وأضافت الصحيفة العبرية :"نظرا لعدم إحراز تقدم فلن توزع المنحة حاليا، حماس قدمت للمبعوث القطري مطالب جديدة ومن بينها إدخال أجهزة تنفس ومعدات لإجراء فحوصات الكورونا، وهذه المطالب ستنقل إلى "إسرائيل".