مكافحة الفساد تنظم دورة تدريبية حول تطبيق "زوم"

وطن: نظمت هيئة مكافحة الفساد بالتعاون والشراكة مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم الأربعاء 26 أب 2020، دورة تدريبية متخصصة حول تطبيقات "زوم"، وأهم ما يميزه عن مختلف التطبيقات المشابهة، بالإضافة لتدريب عملي لـ (20) مشاركا ومشاركة يمثلون الإدارات العامة في الهيئة حول كيفية إنشاء حساب على منصة "زوم".

وجرى افتتاحه الدورة التدريبية بمشاركة مدير عام الإدارة العامة للنزاهة والوقاية من الفساد في هيئة مكافحة الفساد، عبد الله عليان، مدير عام مركز الابداع التكنولوجي والريادي، رانية جابر، ومدير شركة بيربوس" purpose"، المهندس لطفي أبو سالم، مدير دائرة التدريب والتطوير في الوزارة، المهندس اياد عريقات. واكد عليان على ان هذا التدريب المتخصص الذي استهدف طواقم الهيئة يأتي في إطار التوجهات التي يدعمها رئيس الهيئة معالي المستشار د. احمد براك، بخصوص تطوير مهارات وقدرات الطواقم المتخصصة في الهيئة وتعزيز كفاءة الاتصال والتواصل المهني في ظل جائحة كورونا، واهمية مواصلة العمل المهني استنادا الى مبدأ التواجد الزماني والتباعد المكاني الذي توفره هذه المنصة التي باتت عالمية الاستخدام.

وشكر عليان وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، د. اسحق سدر وطواقم الوزارة على استضافة وتسهيل عقد هذه الدورة ضمن قاعاتها المجهزة، موضحا ان عقدها جاء في إطار الترجمة لمذكرة التفاهم الموقعة ما بين الهيئة والوزارة وتنفيذا لما اشتملت عليه الاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية للنزاهة ومكافحة الفساد، وتعزيزا للشراكة المهنية مع المؤسسات الرسمية في سبيل دعم واسناد سياسة الهيئة بما يتعلق بالتدابير الوقائية من خلال اللقاءات التوعوية مع شركاء الهيئة.

من جانبها أكدت رانية جابر مدير عام مركز الابداع التكنولوجي والريادي، على الدور المهني لهيئة مكافحة الفساد المستند الى الحرص على تطوير مهارات وقدرات العاملين لديها في مختلف المجالات واهمها المجال الالكتروني والتطوير المهني في هذا المجال الذي بات يمثل ضرورة ملحة واحتياج حقيقي لكافة العاملين في المؤسسات الرسمية وغير الرسمية، مشددة على حرص الوزارة على استمرار هذا العلاقة المهنية بين الوزارة وهيئة مكافحة الفساد وتطوير المزيد من البرامج التدريبية المتخصصة والبناء عليها في سبيل خدمة الاستراتيجيات والسياسات المشتركة بين الجانبين لخدمة المواطنين.

وقدم المدرب ومستشار التصميم التعليمي د. زهير خليف، شرحا حول المكونات الرئيسية لمنصة "زوم"، وجدول المؤتمرات والندوات عليه، والتحكم في الإعدادات والخصوصية للقاعة الافتراضية، بالإضافة لإعدادات الخصوصية والأمان في المؤتمر الافتراضي. كما تناولت الدورة كيفية دعوة الحضور للمؤتمر ومنح الصلاحيات لهم، بالإضافة لتوضيح آلية الدخول إلى قاعة المؤتمر الافتراضي وتحرير إعدادات القاعة بعد إنشائها، والتحكم في الدردشة الجماعية ومشاركة الملفات >

وقدم المدرب خليف حول طريقة مشاركة الشاشة والتطبيقات مع المشاركين في المؤتمر الافتراضي، بالإضافة إلى تقسيم المشاركين في مجموعات داخل القاعة. وفي الختام فُتح المجال أمام المشاركين لطرح أسئلتهم واستفساراتهم بخصوص منصة زوم والمميزات والخدمات التي تقدمها، وسط تفاعل اغلبية المشاركين مع مضامين الدورة وأهدافها. وجاءت هذه الدورة التدريبية النوعية في إطار حرص هيئة مكافحة الفساد على تطوير كادرها الوظيفي، وتزويده بالخبرات التي يحتاجها للعمل في ظل حالة الطوارئ وجائحة كورونا التي فرضت العمل عن بعد منعا للتجمعات.