غزة: الصحة تعلن 7 اصابات جديدة بالكورونا والداخلية بصدد اصدار تعليمات جديدة للمواطنين

وطن: أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة مساء اليوم الأربعاء تسجيل 7 اصابات جديدة بـ فيروس كورونا القاتل (كوفيد-19) ليرتفع عد المسجلين في وزارة الصحة منذ الاعلان عن الاصابة داخل غزة إلى 21 اصابة.

وأوضحت الوزارة أن المصابين الـ7 في مناطق مختلفة من القطاع وجميعهم داخل المستشفيات الحكومية في القطاع.

وأشارت إلى أنه تم تسجيل اصابة واحدة لطواقم الطبية في مجمع الشفاء الطبي، و 4 اصابات في مستشفى الاندونيسي، و 2 من الاصابات في مستشفى الرنتيسي.

في غضون ذلك، أعلن الناطق باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة إياد البزم عن إعلان جملة من الإجراءات خلال الساعات القادمة، بسبب تطورات كورونا في القطاع.

وقال البزم في تصريحات صحفية، مساء اليوم: "سيتم الإعلان عن جملة من الإجراءات الجديدة في ظل اكتشاف الإصابات الجديدة بالفيروس".

وأضاف البزم: "من الصعب حالياً الحديث عن الخارطة الوبائية للفيروس بشكل دقيق، في ظل اكتشاف إصابات في مناطق متفرقة".