الاحتلال يخطر بالهدم ووقف البناء لمنازل وجدران استنادية في قرية نحالين

وطن: أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، ثلاثة مواطنين بهدم منازلهم المأهولة، وستة آخرين بوقف البناء في منازلهم، مع هدم لجدران استنادية وتجريف شارع فرعي في في منطقة "باكوش" جنوب بلدة نحالين غرب بيت لحم.

واخطرت سلطات الاحتلال المواطن هشام نعيم شكارنة بهدم منزله المكون من طابقين، مساحة كل منهما 150 متر مربع، ومنزل المواطن ذيب إسماعيل شكارنة المكون من طابق واحد، ومنزل المواطن أمجد يوسف غياظة المكون من طابق واحد بمساحة 150 متر مربع، إضافة لهدم جدران استنادية تعود لكل من صابر محمد نجاجرة، وسليم رشاد نجاجرة.