مقتل مستوطن في عملية طعن في الداخل المحتل

وطن: أفادت شرطة الاحتلال، اليوم الأربعاء، بمقتل مستوطن جراء عملية طعن نفذها فلسطيني في مدينة بيتاح تكفا.

وقالت الشرطة، في بيان مقتضب أصدره عقب الحادث: "للأسف الشديد تم الإقرار بوفاة الضحية متأثرا بجراحه في المستشفى".

وفي وقت سابق من الأربعاء أفادت وسائل إعلام محلية بأن شرطة الاحتلال اعتقلت مواطنا من سكان نابلس بتهمة تنفيذ عملية طعن في بيتاح تكفا.

وذكرت القناة الإسرائيلية الـ12 أن أجهزة الأمن تجري تحقيقا مع المشتبه به من أجل معرفة خلفية الحادث، مرجحة أن تكون العملية على "خلفية قومية"، نظرا لعدم وجود معرفة مسبقة بين الفلسطيني والمستوطن المطعون.

وكشفت وسائل إعلام عربية أن المشتبه به في تنفيذ الهجوم هو خليل عبد الخالق دويكات من قرية روجيب شرق نابلس، وأعربت عائلته عن استغرابها من اعتقاله والاتهام الذي وجه إليه بوقوفه وراء العملية.