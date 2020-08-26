ائتلاف أمان يطلق جوائز النزاهة ومكافحة الفساد للعام 2020

وطن: للمرة الخامسة عشرة على التوالي؛ أطلق الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة- أمان جوائز النزاهة ومكافحة الفساد للعام 2020، وذلك في إطار مساعيه لتعزيز ثقافة النزاهة والشفافية في المجتمع الفلسطيني وتحفيز المواطنين على الانخراط في جهود مكافحة الفساد، والإبلاغ عنه، فاتحاً باب التقدم لغاية 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2020.

وستعمل لجان فنية مختصة في آلية منح جائزة النزاهة بدراسة الطلبات المقدمة بناء على معايير وأوزان مدروسة، كما وسترفع قرارها لهيئة المحكمين المكونة من شخصيات وطنية واعتبارية للبت والقرار فيها.

وسيتم الإعلان عن الفائزين في حفل النزاهة الوطني الذي ينظمه الائتلاف إحياءً لليوم العالمي لمكافحة الفساد الذي يصادف التاسع من تشرين الأول من كل عام، وذلك عن فئاتها الثلاثة، وهي: فئة العاملين والعاملات في القطاع العام والهيئات المحلية ممن قاموا بالإبلاغ أو رفضوا الانخراط، أو قدموا شهادة رسمية أو وفروا معلومات عن أي قضية فساد أو قدموا مبادرة ساهمت في تعزيز منظومة النزاهة ومكافحة الفساد في مؤسساتهم، وفئة الإعلاميين والاعلاميات ممن قاموا بإنتاج ونشر تحقيق استقصائي حول إحدى قضايا الفساد، وأخيرا عن فئة أفضل بحث للذين أنجزوا بحثا علميا يتعلق بمنظومة النزاهة ومكافحة الفساد.