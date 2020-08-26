زراعة غزة تطمئن بتوفر المنتجات الزراعية واستقرار أسعارها

وطن: طمأنت وزارة الزراعة بغزة، اليوم الأربعاء، المواطنين بتوفر المنتجات الزراعية في مراكز تجميع الخضروات والفواكه ومحلات الدواجن الرئيسية في المحافظات كافة، واستقرار أسعارها.

وطالبت الوزارة في بيان لها، المواطنين بعدم الهلع في الشراء والتخزين لأن الكميات متوفرة وفائضة ولا خوف من نقصانها، مؤكدةً أنها فعلت كافة الإجراءات اللازمة لتفادي غلاء الأسعار وقطع الطريق على استغلال المواطنين، وذلك بالتعاون مع وزارة الاقتصاد ومباحث التموين.

وأكدت الوزارة، بأن القطاع الزراعي يعمل بكامل طاقته ولم يتأثر بتداعيات مرض كورونا، وعلى استعداد للاستمرار في إنتاج المزيد، سواء في قطاع الانتاج النباتي والخضروات بجميع أنواعها أو القطاع الحيواني من لحوم و دواجن وأسماك.

وكانت وزارة الزراعة، أعلنت عن خطة الطوارئ المعدة مسبقًا، والتي تتعامل مع إغلاق الأسواق، في حال انتشار مرض كورونا في قطاع غزة، حيث تتمثل الخطوط العريضة للخطة البديلة للزراعة، في نقل الخضروات من مراكز الإنتاج والمزارع، إلى مراكز تجميع رئيسية، حيث تقوم هذه المراكز بتعبئة المنتجات الزراعية حسب الشروط الصحية تحت إشراف لجان مختصه من الوزارات ذات العلاقة، ومن ثم يتم توزيع الخضروات على محلات التجزئة ونقاط البيع الفرعية، وبالتالي تقوم هذه النقاط بالتوصيل للمواطنين في بيوتهم أو توجيههم للشراء بطريقة آمنة وصحية تضمن عدم انتشار فيروس كورونا بين المواطنين.

وأشارت إلى أنه في ظل الظروف الراهنة الخاصة بجائحة كورونا، تم التنسيق مع مراكز تجميع منتجات الخضار والفواكه و ذلك لتسهيل توصيلها إلى محلات التجزئة وللمواطنين.