طعن مستوطن، وشرطة الاحتلال تعتقل مواطنا من نابلس بزعم تنفيذه العملية

وطن: عُثر على مستوطن (35 عاما) مطعونا في منطقة "بيتاح تيكفا" في الداخل المحتل، اليوم، الأربعاء.

وعُثر على المستوطن فاقداً للوعي، بعد اصابته بعدة طعنات، ووصفت حالته بالخطيرة.

وزعمت شرطة الاحتلال لاحقا أن المشتبه به بالطعن هو خليل عبد الخالق دويكات (46 عاما) من سكان منطقة نابلس في الضفة الغربية ويحمل تصريحا لأراضي الداخل ويتواجد فيها بشكل قانوني.

وأعلنت شرطة الاحتلال أنه تم اعتقال المواطن دويكات، وقالت إنها تحقق في خلفية وظروف الواقعة.

(عرب 48)