قوات الاحتلال تفرج عن مدير مكتب الأمين العام للمؤتمر الوطني الشعبي للقدس بشروط

وطن: أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم الأربعاء، عن مدير مكتب الأمين العام للمؤتمر الوطني الشعبي للقدس معاذ الأشهب، بعد تحقيق استمر 8 ساعات، بشروط.

وأفاد المحامي أحمد صفية أن الإفراج عنه جاء بعد توقيعه على كفالة مالية بقيمة 10 آلاف شيقل، والتعهد بالحضور في أي وقت من أجل التحقيق وعدم التواصل مع عدد من الأشخاص في القدس.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت الأشهب من منزله في القدس فجر اليوم، واقتادته إلى مركز "المسكوبية" للتحقيق.