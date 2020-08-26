المفتي العام يقدم استقالته من عضوية "مجلس أمناء منتدى تعزيز السلم" في أبو ظبي

وطن: قدم المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ محمد حسين، استقالته من عضوية مجلس أمناء منتدى تعزيز السلم للمجتمعات المسلمة في أبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة.

وأوضح الشيخ حسين، في تصريح صحفي، إن سبب تقديم الاستقالة هو قيام المجلس المذكور بعقد اجتماعه العاشر عبر تقنية زووم في الخامس عشر من الشهر الجاري، وإصداره بيانا يشيد بقرار الإمارات العربية المتحدة الخاص بالتطبيع مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

واعتبر "أن هذا التطبيع هو طعنة في ظهر شعبنا الفلسطيني والشعوب العربية والإسلامية، وخذلان للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس".