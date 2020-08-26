هيونداي تطلق تحديثاً جديداً من مركبات كونا - وكونا N لاين

• يعزز التصميم الجديد الحضري والرياضي لكونا هويتها الفريدة كسيارة مثالية

• يضاعف خط كونا إن لاين الجديد من الطابع الرياضي للمركبة مع إضافة تفاصيل خارجية ديناميكية هوائية

وطن: شاركت شركة هيونداي موتور اليوم ملامح انتاجها الجديد من سيارات كونا وكونا إن لاين SUVs، والذي يعبر عن هوية التصميم الرياضي الحسي Sensuous Sportiness المتطور والمستقبلي المميز لشركة هيونداي.

وتتمتع كونا الجديدة بــ stance أعرض ومظهر انسيابي مستوحى من شكل سمك القرش يعطي الطراز مظهرًا أكثر أناقة. وتضفي مصابيح التشغيل النهاري المُحسَّنة (DRL) طابعاً متطورًا وعالي التقنية على المركبة، كما تضيف الواح التصفيح الأمامية skid plate والمصد ملمح قوة إلى مظهرها.

أول انتاج لسيارات كونا إن لاين KONA N Line

يتمتع خط كونا إن KONA N Line’s الجديد بتصميم أكثر انسيابية، مع مدخل هواء منخفض ومصد أمامي أكثر قوة، يكمله خطوط الزاوية corner fins والخطوط المجعدة البسيطة على السيارة، بحيث يحقق طراز كونا إن لاين لها دخولا سلسا إلى العلامة التجارية N التي تطرحها هيونداي، ويزيد من جاذبيتها، وبالتالي يوسع من نطاق عملائها.

وستشهد الأسابيع القادمة الكشف عن مزيد من تفاصيل كونا وكونا إن لاين.