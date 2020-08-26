وفاة و9 إصابات جديدة بفيروس كورونا داخل قطاع غزة

وطن: أعلنت الصحة في غزة ،اليوم الأربعاء، وفاة المواطن رباح لبد 61 عاما جراء اصابته بكورونا حيث كانت حالته حرجة وتحت التنفس الصناعي، وتسجيل 9 إصابات جديدة بالفيروس داخل القطاع.

وأوضحت أنها سجّلت إصابتين في مستشفى الإندونيسي بشمالي القطاع، إحداها في العناية المركزة وتحت التنفس الصناعي.

ولفتت إلى أن تشخيص إصابة فتاة عشرينية من حي التفاح بغزة ظهرت عليها أعراض وتواصلت على الرقم المجاني 103 لوزارة الصحة.

وبينت الوزارة أنه تم تشخيص 6 حالات من مخيم المغازي وسط القطاع لمخالطين للإصابات الـ4 السابقة.

وبينت أنه يجري اتخاذ إجراءات العزل والتقصي.

وبذلك يرتفع عدد الإصابات المكتشفة خارج مراكز الحجر الصحي داخل القطاع إلى 15، بالإضافة إلى 110 داخل مراكز الحجر.