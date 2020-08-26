استمرار حظر التجول في غزة بعد تشخيص 15 إصابة بكورونا خارج الحجر

وطن: يستمر حظر التجول التام في قطاع غزة لليوم الثاني على التوالي بعد تسجيل وزارة الصحة خلال اليومين الماضيين 15 إصابات بفيروس كورونا بين المواطنين من خارج مراكز "الحجر الصحي".

ويأتي تسجيل هذه الإصابات (10 في مخيم المغازي وسط القطاع، و3 في مدينة غزة، و2 في شمال القطاع)، على الرغم من الإجراءات المشددة التي فرضتها الجهات المختصة في القطاع منذ بدء تفشي الفيروس في العالم.

وسُجلت 110 إصابة بالفيروس لمواطنين عائدين عبر معبر رفح مع جمهورية مصر العربية، خلال أيام فتحه الاستثنائية لعودة العالقين في الخارج بعد تفشي كورونا، وعبر حاجز بيت حانون /ايرز.

ودفعت الإصابات الأخيرة التي أعلن تشخيصها خلال اليومين الماضيين الجهات المختصة في القطاع لاتخاذ خطوات عاجلة أبرزها فرض حظر للتجوال لمدة 48 ساعة قابلة للتمديد.