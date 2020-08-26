بسبب كورونا: اغلاق مجمع الشفاء الطبي في غزة

وطن: أعلنت الجهات الطبية المختصة في مجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة، اليوم الأربعاء، اغلاقه، واعتباره مكانا محجورا، عقب تسجيل إصابتين لسيدتين في قسم الباطني.

وذكرت الجهات الطبية بأنه "سيتم التحفظ على كل من كان متواجداً في مجمع الشفاء، وأخذ عينات من الجميع، واعتباره مكاناً محجوراً ضمن البروتوكول الصحي، لحين التأكد من عدم إصابتهم بالفيروس".

وتم الاعلان عن تسجيل إصابتين جديدتين بالفيروس لسيدتين في قسم الباطني، اليوم الأربعاء، وغير مرتبطتين بالإصابات التي تم تسجيلها في مخيم المغازي وسط القطاع أول أمس، ولا زال المجمع يعمل ضمن حالة الطوارئ، ويجري اتخاذ إجراءات العزل والتقصي.

و الحالتان الجديدتان هما من منطقتي الشيخ رضوان والتفاح بمدينة غزة، وكانتا تتعالجان في قسم باطني النساء بالمجمع.

يشار إلى أن مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة يعد أكبر المستشفيات الحكومية العاملة في القطاع، وتُحول إليه مختلف الحالات المرضية المستعصية، حيث تم خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية تسجيل 6 حالات مصابة بفيروس كورونا من خارج مراكز الحجر الصحي في غزة.

(وفا)