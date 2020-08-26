هيئة شؤون الأسرى لـوطن: 12 إصابة بكورونا في صفوف أسرى "عوفر"

رام الله-وطن: أكدر رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، قدري أبو بكر، صباح الأربعاء، إصابة 12 أسيرا بفيروس كورونا في معتقل "عوفر" جنوب مدينة رام الله.

وقال أبو بكر، في اتصال هاتفي مع وطن، إنه تم إغلاق القسم (21) بعد اكتشاف الإصابات فيه، لحجر القسم وعزله عن باقي الأقسام، خشية تفشّي العدوى.

وأوضح أبو بكر، أنه تم اكتشاف إصابة 3 أسرى من القسم (21) صباح اليوم، ثم تبيّن إصابة 9 آخرين في ذات القسم الذي يحتجز فيه 160 أسيرا.

وأكد أبو بكر، أن هيئة شؤون الأسرى والمحررين، تتابع وتنسّق مع الصليب الاحمر، للضغط على مصلحة سجون الاحتلال، من أجل منع تفشي الوباء إلى باقي الأقسام.

معرباً عن تخوفه من زيادة عدد الإصابات بسبب الإهمال الطبي، محملاً سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن سلامتهم.

يُشار إلى أن أكثر من 1000 أسير يقبعون في سجن "عوفر" بينهم أطفال.