إصابات كورونا حول العالم تتخطى الـ 24 مليون

وطن: تجاوزت إصابات فيروس كورونا المستجد حول العالم حتى صباح الأربعاء عتبة الـ 24 مليون حالة.

وأظهرت أرقام موقع "وورلد ميتر" المتتبع للحالة الوبائية للفيروس حول العالم أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 24,063,894، فيما كما كشفت الأرقام عن أن عدد الوفيات الإجمالي وصل إلى 823,560 حالة، في حين تخطى إجمالي المتعافين من الفيروس الـ 16 مليونا ونصف المليون حالة.

ولا تزال الولايات المتحدة أكثر دول العالم تضررا من كورونا بحوالي 6 ملايين إصابة وأكثر من 182 ألف وفاة، تليها البرازيل بأكثر من 3 ملايين ونصف المليون إصابة وحوالي 117 ألف وفاة، ثم الهند بأكثر من 3 ملايين ومئتي ألف إصابة وحوالي 60 ألف وفاة.

وأعلنت وزارة الصحة البرازيلية أمس الثلاثاء، تسجيل 1271 وفاة و47134 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الـ 24 ساعة الأخيرة.

ولا تزال معدلات الإصابات والوفيات الجديدة مرتفعة في البرازيل، التي تحتل المركز الثاني عالميا بعد الولايات المتحدة من حيث عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا.

وسجلت الهند أكثر من ألف وفاة وما يزيد على 67 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المسبب لوباء(كوفيد-19).

وأعلنت وزارة الصحة الهندية، الأربعاء تسجيل 67,151 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس 3,234,475 إصابة.

كما سجلت الوزارة 1,059 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بمرض كوفيد-19، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 59,449 حالة وفاة.

وواصل فيروس كورونا المستجد في المكسيك زحفه خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث تم تسجيل ارتفاع جديد في حصيلة الوفيات والإصابات.

ووصل إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في المكسيك إلى 568,621 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات منذ انتشار الوباء، 61450 حالة وفاة.

وأعلنت السلطات الصحية الصينية، تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ما يمثل انخفاضا بحالة واحدة مقارنة مع أمس الثلاثاء الذي سجلت فيه 14 حالة جديدة.

وأفادت هيئة الصحة الوطنية أن جميع الحالات المسجلة مستوردة، وبذلك تسجل الصين عاشر يوم على التوالي من دون إصابات محلية.

ويرتفع العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس منذ بدء التفشي في البلاد إلى 84996، فيما استقر العدد الكلي للوفيات عند 4634 حالة.

وفي السياق ذاته أعلن وزير الصحة في باراغواي، خوليو ماسولين، أن وزير الداخلية في حكومة البلاد، إوكليديس أسيفيدو، أصيب بعدوى فيروس كورونا المستجد.

وحتى أمس الثلاثاء سجلت في باراغواي، منذ 7 مارس الماضي، أكثر من 13 ألف إصابة بفيروس كورونا بينها 219 وفاة.