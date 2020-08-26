غدا.. إطلاق فعاليات اليوم الوطني لاسترداد جثامين الشهداء الفلسطينيين
26.08.2020 09:34 AM
وطن: قالت منسقة الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء سلوى حماد، صباح اليوم الاربعاء، أنه يصادف يوم غد الخميس اليوم الوطني لاسترداد جثامين الشهداء المحتجزة لدى الاحتلال، وسيتم تنظيم عدة فعاليات في هذا اليوم، إلى جانب إطلاق حملة الكترونية عند الساعة الثامنة مساء بـ هاشتاغ #بدنا_أولادنا و#شهدئنا_ليسوا_أرقاما.
وأضافت حماد: سلطات الاحتلال تحتجز جثمان 253 شهيدا فيما تسمى "مقابر الارقام" منذ عام 1967، وتحتجز جثمان 66 شهيدا منذ قرار الكابينيت الاسرائيلي عام 2015 باحتجاز جثامين الشهداء بينهم جثامين 5 أسرى ارتقوا داخل السجون.
"صوت فلسطين"