غدا.. إطلاق فعاليات اليوم الوطني لاسترداد جثامين الشهداء الفلسطينيين

وطن: قالت منسقة الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء سلوى حماد، صباح اليوم الاربعاء، أنه يصادف يوم غد الخميس اليوم الوطني لاسترداد جثامين الشهداء المحتجزة لدى الاحتلال، وسيتم تنظيم عدة فعاليات في هذا اليوم، إلى جانب إطلاق حملة الكترونية عند الساعة الثامنة مساء بـ هاشتاغ #بدنا_أولادنا و#شهدئنا_ليسوا_أرقاما.

وأضافت حماد: سلطات الاحتلال تحتجز جثمان 253 شهيدا فيما تسمى "مقابر الارقام" منذ عام 1967، وتحتجز جثمان 66 شهيدا منذ قرار الكابينيت الاسرائيلي عام 2015 باحتجاز جثامين الشهداء بينهم جثامين 5 أسرى ارتقوا داخل السجون.

"صوت فلسطين"