الشرطة: مقتل طفل رضيع "5 اشهر" على يد والدته بمخيم الجلزون

رام الله- وطن: أعلن الناطق باسم الشرطة، لؤي ارزيقات، مقتل طفل رضيع "5 اشهر" على يد والدته، صباح اليوم الأربعاء، بمخيم الجلزون شمالي رام الله.

وأضاف ارزيقات أن الشرطة والنيابة تباشران التحقيق في الحادثة.

وقالت مصادر محلية أن الام حاصلة على درجة الماجستير في اللغة العربية، وتعمل معلمة منذ سنوات طويلة، ولديها عدد من الأبناء.

وأضافت المصادر أن الحادثة وقعت خلال تواجد والدة الطفل في منزل والدتها بمخيم الجلزون، والتي كانت في زيارة اعتيادية لها، حيث أصيبت بانهيار عصبي أو اضطراب نفسي قبل أيام قليلة جدا وربما سيقوم الجانب الطبي بتحديد ذلك واسبابه.

وأشارت الى أن والدة الطفل الفاقدة للوعي بهذه الحالة طاردت امها بالسكين لقتلها بعد قتل ابنها وتمت السيطرة عليها ممن تواجدوا هناك خارج المنزل.

وأكدت أن سير حياة الأسرة كان طبيعيا ولم يتم ملاحظة أي أمر ما، كما لا يوجد مشاكل أو خلافات عائلية.