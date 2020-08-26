طائرات الاحتلال تقصف عدة مواقع مراقبة تابعة لحزب الله في جنوب لبنان

وطن: قصفت طائرات الاحتلال، فجر اليوم الأربعاء، عدة مواقع للمراقبة تابعة لحزب الله في الجنوب اللبناني، ردا على إطلاق النار على موقع لجيش الاحتلال في المنطقة الحدودية مع لبنان، وفق زعم جيش الاحتلال.

وأفادت صحيفة "يسرائيل هيوم" أن قوات جيش الاحتلال قامت بإطلاق عشرات قنابل الإضاءة وخلالها تم استهداف مواقع رصد لحزب الله في المناطق الحدودية.

وبعد ساعات من الإغلاق والتقييدات التي فرضت على المستوطنين في المناطق الحدودية ، رفع الجيش التقييدات في المستوطنات الحدودية وأعلن عن عودة الحياة إلى طبيعتها، وطالب المستوطنين في المنطقة الحدودية بممارسة حياتهم بشكل طبيعي.

وحمل جيش الاحتلال الحكومة اللبنانية مسؤولية ما يحدث على أراضيها ونظر ببالغ الخطورة لما حدث، قائلا إن "أي محاولة لانتهاك سيادة إسرائيل هي حادث خطير"، وفق قوله.

وتسود حالة من الهدوء الحذر تسود المنطقة الحدودية، وذلك بعد أن شهدت المنطقة إطلاق جيش الاحتلال لعشرات القنابل المضيئة قبالة قرى ميس الجبل وحولا وعيترون، وتلال كفرشوبا ومرتفعات مزارع شبعا.، وقد ترافق ذلك مع تحليق لطائرات الاحتلال في سماء جنوب لبنان.