الاحتلال ينفذ حملة اعتقالات في رام الله والبيرة طالت اسرى محررين ونائبين في التشريعي المنحل

وطن: نفذ الاحتلال حملة اعتقالات في محافظة رام الله والبيرة طالت عددا من الأسرى محررين ونائبين في التشريعي المنحل، عقب اقتحام المدينتين وعدد من القرى في المحافظة.

وعُرف من بين المعتقلين:

النائب في التشريعي المنحل، المقدسي أحمد عطون تم اعتقاله من مدينة رام الله.

النائب في التشريعي المنحل عبد الجابر فقها تم اعتقاله من حي عين منجد في رام الله.

الصحفي مصعب سعيد من بيرزيت.

الأسير المحرر فادي حمد من أبو قش.

عرفات ناصر من أبو قش.

المحرر ماهر شريتح من المزرعة الغربية.

المحرر شجاع درويش من بيرزيت.

المحرر عمرو أبو غوش من حي الطيرة في رام الله.