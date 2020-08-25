فرنسا تسجل 16 وفاة و3304 إصابات جديدة بكورونا

وطن: أعلنت وزارة الصحة الفرنسية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 16 وفاة و3304 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد.

ويرتفع بذلك إجمالي الوفيات في عموم فرنسا إلى 30544 والإصابات إلى 248158.

وتشير حصيلة الإصابات الجديدة إلى انخفاض كبير مقارنة مع الرقم القياسي الذي سجل يوم الأحد (4897)، والارتفاع الذي شهده النصف الثاني من الأسبوع المنصرم (أكثر من 3600 إصابة يوميا).

وأشارت وزارة الصحة إلى أن عدد الأشخاص الذين يخضعون للعلاج من الفيروس في المستشفيات انخفض إلى 4600، فيما ارتفع عدد المرضى في وحدات العناية المركز بـ11 حالة إلى 410.

المصدر: (رويترز)