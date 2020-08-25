تضم كوشنير.. نتنياهو يُعلن إرسال أول بعثة أمنية للإمارات

وطن: قال مكتب رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو: إنه أوعز لرئيس هيئة الأمن القومي، مائير بن شبات، بترأس بعثة إسرائيلية مختصة، ستغادر إلى العاصمة الإماراتية أبو ظبي، يوم الاثنين المقبل.

وبحسب مكتب نتنياهو، فإن ذلك من أجل دفع التطبيع بين البلدين قدماً، وذلك برفقة بعثة أمريكية، تضم كلاً من: روبرت أوبراين مستشار الأمن القومي الأمريكي، وجاريد كوشنير، كبير المستشارين للرئيس الأمريكي، وأفي بركوفيتش، المبعوث الخاص للمفاوضات الدولية.

وتهدف الرحلة إلى "تعزيز التعاون الإسرائيلي الإماراتي في مختلف المجالات، من ضمنها الرحلات الجوية والسياحة والتجارة والاستثمارات والاقتصاد والصحة والطاقة والأمن وغيرها من المجالات".