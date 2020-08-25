بلدية الاحتلال تجبر 3 مقدسيين على هدم منازلهم في صور باهر

وطن: أجبرت بلدية الاحتلال الشقيقين بلال ومحمد ماجد دبش بهدم منزلهما في بلدة صور باهر جنوبي القدس المحتلة، مساء اليوم الثلاثاء، بعد أن تلقيا تهديدا من شرطة الاحتلال بأنه في حال عدم تنفيذهما الهدم ذاتيا، ستجبرهما على دفع غرامة مالية تتراوح ما بين 100 إلى 200 ألف شيكل.

وذكر بلال أنه اضطر إلى خلاء المنزلين مساء اليوم، وتنفيذ عملية الهدم للحيلولة دون قيام طواقم بلدية القدس وآلياتها بهدمهما وتغريمه.

وأوضح أنه صدر قرار عن محكمة الاحتلال يقضي بهدم المنزلين ذاتيا بتاريخ 27 تموز الماضي، ومنحتهما البلدية شهرا حتى تنفيذ القرار.

وأضاف أنه بنى المنزلين في عام 2014، وتبلغ مساحتهما 280 مترا مربعا، وكل بيت مكون من 4 غرف وتوابعها.

ويقطن بلال المنزل مع زوجته و3 أولاد، بينما يقطن محمد مع زوجته المنزل و4 أولاد.

وكانت بلدية ووزارة داخلية الاحتلال أجبرت علي محمد عميرة ليلة أمس على هدم منزله ذاتيا في بلدة صور باهر.