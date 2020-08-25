"التعليم العالي" تعلن عن منح دراسية في تونس وموريتانيا

رام الله- وطن: أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مساء اليوم الثلاثاء، توفر منح دراسية في تونس وموريتانيا للعام الدراسي 2020-2021، للحصول على درجة البكالوريوس والدراسات العليا (الماجستير والدكتوراه) في تخصصات مختلفة.

ودعت الوزارة، في بيان لها، المعنيين بالمنافسة على هذه المنح إلى زيارة موقعها الالكتروني www.mohe.pna.ps للإطلاع على كامل التفاصيل والتعليمات والوثائق المطلوبة، والشروط والتخصصات والموعد النهائي للتقديم.