"الخارجية": ارتفاع عدد وفيات كورونا في صفوف جالياتنا حول العالم إلى 233 والإصابات لـ 5612

وطن: أفادت وزارة الخارجية والمغتربين، مساء اليوم الثلاثاء، بارتفاع عدد الوفيات في صفوف جالياتنا حول العالم بسبب فيروس "كورونا" إلى 233 حالة وفاة، والإصابات إلى 5612.

وأوضحت الوزارة، في تقريرها اليومي، أن حالات التعافي في صفوف جالياتنا ارتفعت إلى 1910 حالات تعاف، بعد تسجيل 59 حالة تعاف جديدة في قطر.

وذكرت سفارة دولة فلسطين والقنصلية العامة في المملكة العربية السعودية، أنه تم تسجيل 3 حالات وفاة جديدة في صفوف الجالية بسبب فيروس كورونا، للمواطنين: عبد العزيز سليمان أحمد بركة (83 عاما)، وعدنان محمود سالم شبير (54 عاما)، وخديجة محمد غراب (91 عاما)، ليرتفع عدد حالات الوفاة في صفوف الجالية إلى 74 حالة.

وفي الولايات المتحدة الأميركية، أفاد فريق العمل المتخصص بمتابعة أوضاع الجالية هناك بتسجيل 174 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في صفوف الجالية في كل من: ميتشيغن، ودالاس، وأوهايو، وواشنطن، وشيكاغو، ونيوجرسي. ليرتفع عدد الإصابات إلى 3372 إصابة، فيما لم تسجل أي حالة وفاة لليوم الثامن على التوالي في صفوف الجالية بالولايات المتحدة ليبقى عدد الحالات 72 حالة.

وأفادت سفارة دولة فلسطين لدى قطر بتسجيل 35 إصابة جديدة في صفوف الجالية، ليرتفع عدد الإصابات إلى 980، منها 74 حالة نشطة في الحجر خارج المستشفى، و23 حالة نشطة تحت العلاج في المستشفى ولكنها ليست حرجة، و4 حالات حرجة في العناية المركزة، فيما سجلت 59 حالة تعاف جديدة، ليرتفع عدد المتعافين تماما إلى 871 حالة، مشيرة إلى تسجيل 8 حالات وفاة سابقة.