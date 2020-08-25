الاغاثة الزراعية تستلم أعمال تأهيل أراضي زراعية في محافظة قلقيلية

وطن: استلمت طواقم الاغاثة الزراعية، اليوم الثلاثاء، أعمال تأهيل مجموعة من الأراضي الزراعية في قرى اماتين، فرعتا وكفرلاقف في محافظة قلقيلية، تضمنت بناء جدران استنادية وعمل آلي JCB لعدد من المزارعين المستفيدين من مشروع " تعزيز الصمود والامن الغذائي للمزارعين المهمشين في مناطق (ج) " الممول من صندوق الامم المتحدة الانساني للارض الفلسطينية المحتلة.

وحضر الاستلام طواقم وزارة الزراعة في مديرية زراعة قلقيلية ولجان المشروع والمجالس القروية والمقاول المنفذ.

واستمرت عملية الاستلام في المواقع المذكورة على مدار ثلاثة أيام تم فيها استلام 2700 متر مربع واعمال باجر 285 ساعة كمرحلة أولى من نشاط تأهيل الأراضي.

وقال مدير دائرة تطوير الاراضي في الاغاثة الزراعية مقبل أبو جيش، مشاريع التأهيل التي تقوم بها الاغاثة الزراعية هي امتداد لعملها التاريخي الذي تقوم به وخصوصا في المناطق المهددة بالمصادرة والتي تعاني من اعتداءات الاحتلال والمستوطنين، كما ان لها دور في تحسين دخل المزارعين عبر تأهيل اراضيهم الزراعية وتحسين انتاجيتها وتعزيز صمودهم وحماية اراضيهم.

ولفت أبو جيش الى أن مشروع تأهيل الاراضي في منطقة قلقيلية هو جزء من مشروع يستهدف اراضي مهددة بالمصادرة وتعاني جراء اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه، كما ان له اهمية اخرى في خلق فرص عمل في ظل ارتفاع نسبة البطالة النائجة من جائحة "كورونا".

ومن الجدير ذكره ان نشاط تأهيل الأراضي المنفذ من خلال جمعية التنمية الزراعية "الاغاثة الزراعية" يستهدف تأهيل 200 دونم من الأراضي الزراعية الواقعة في مناطق (ج) تشمل أعمال بناء 8000 متر سلاسل حجرية و1000 ساعة عمل آلي في محافظتي نابلس وقلقيلية.