القبض على متهم بتهديد وابتزاز مواطنة في نابلس

رام الله- وطن: ألقت الشرطة، اليوم الثلاثاء، القبض على شخص هدد مواطنة وابتزها في محافظة نابلس.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أنها تلقت شكوى من مواطنة تفيد بقيام شخص بابتزازها وتهديدها بنشر صورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأفادت أنه بعد البحث والتحري والمتابعة في وحدة الجرائم الإلكترونية، تم حصر الاشتباه بأحد الأشخاص وألقي القبض عليه، وبسماع أقواله أقرّ بما نسب إليه.

وأكدت الشرطة توقيف المشتبه به وإحالته للنيابة العامة استكمالاً للإجراءات القانونية بحقه أصولا.