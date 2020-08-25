الصحة بغزة: 41 حالة إصابة نشطة بفيروس كورونا

غزة- وطن: أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، عصر الثلاثاء، تسجيل 5 إصابات بفيروس كورونا، 4 منها كانت خارج مراكز الحجر الصحي وأعلنت عنها مساء أمس، وذلك بعد إجرائها فحوصات لـ558 عيّنة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وبيّنت الصحة في تقريرها اليومي، أنّ إجمالي عدد حالات الإصابة النشطة بلغت 41 حالة، 37 منها كانت بين العائدين في مراكز الحجر الصحي.

وأعلنت وزارة الصحة عن تسجيل أربع إصابات بفيروس كورونا داخل مخيم المغازي للاجئين وسط القطاع.

وعلى إثر ذلك، أعلن مركز الإعلام والمعلومات الحكومي في غزة عن فرض حظر التجوال التام على كافة محافظات القطاع.

وشمل القرار تعليق العمل بكافة المرافق لمدة 48 ساعة اعتبارًا من الليلة الماضية، بما يشمل مقرات العمل الرسمية والخاصة والمؤسسات التعليمة والمساجد والأسواق وصالات الأفراح والنوادي ومنع التجمعات.