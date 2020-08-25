رئيس الوزراء السوداني: لا نملك تفويضًا للتطبيع مع "إسرائيل"

وطن: قال رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك إنه أجرى محادثات مع وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو تضمنت حذف اسم السودان من قائمة الدول الداعمة للإرهاب.

وأضاف حمدوك في تغريدات على موقع تويتر أن المحادثات تناولت دعم واشنطن للحكومة السودانية بقيادة المدنيين.

وحول الطلب الأميركي بتطبيع العلاقات مع دولة الاحتلال، أوضح حمدوك للوزير الأميركي أن المرحلة الانتقالية في السودان يقودها تحالف عريض بأجندة محددة لاستكمال عملية الانتقال وتحقيق السلام والاستقرار في البلاد، وصولا لقيام انتخابات حرة، مشيرا إلى أن الحكومة الانتقالية لا تملك تفويضاً يتعدى هذه المهام للتقرير بشأن التطبيع مع "إسرائيل"، وأن هذا الأمر يتم التقرير فيه بعد إكمال أجهزة الحكم الانتقالي.

ودعا رئيس الوزراء الإدارة الأميركية لضرورة الفصل بين عملية رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب ومسألة التطبيع مع إسرائيل.

وحطت منتصف نهار الثلاثاء طائرة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في الخرطوم والقادمة من إسرائيل في رحلة جوية مباشرة وهذه هي أول زيارة لوزير خارجية أمريكي للسودان منذ 24 عامًا.

وانخرط بومبيو فور وصوله إلى الخرطوم في مباحثات مكثفة مع حمدوك وأعقب ذلك لقاءا مع عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني.

وتتناول المباحثات تطبيع السودانية – الإسرائيلية واحتمال شطب السودان من قائمة داعمي الإرهاب، والتعاون الأمني ومفاوضات السلام السودانية.