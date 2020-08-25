طالبت بالإفراج الفوري عنهما.. الهيئة المستقلة تزور الموقفين لدى الوقائي نزار بنات وعبد الرحمن الظاهر

وطن: قالت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" إن ممثلي الهيئة زاروا، اليوم الثلاثاء، الناشط نزار بنات في مكان احتجازه لدى جهاز الأمن الوقائي في الخليل، والمخرج عبد الرحمن الظاهر في مكان احتجازه لدى الأمن الوقائي في نابلس، للاطلاع على ظروف احتجازهما، وذلك بطلب من الهيئة وموافقة النيابة العامة وجهاز الأمن الوقائي.

وأعربت الهيئة في بيان وصل وطن نسخة عنه، عن قلقها من الزيادة الملحوظة في انتهاكات حرية الرأي والتعبير خلال عام 2020، مقارنة بالعامين السابقين. فقد وثقت الهيئة منذ بداية هذا العام 42 شكوى تتعلق بانتهاك حرية الرأي والتعبير في الضفة الغربية مقارنة بـ 27 شكوى عن نفس الفترة في العام السابق، أي بزيادة تصل 52% في عدد الشكاوى.

مؤكدة رفضها حجز حرية أي مواطن على خلفية إبداء رأيه، كما تؤكد على رفض استخدام الحبس الاحتياطي كعقوبة مقنعة، خاصة في قضايا للرأي والتعبير

وطالبت الهيئة في بيانها:

1-الإفراج الفوري عن المواطنين الموقوفين بنات والظاهر، عملاً بالقانون الأساسي والتزامات دولة فلسطين في الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.

2-تعديل القوانين السارية، لا سيما قانون العقوبات، وقانون المطبوعات والنشر، وقانون الجرائم الالكترونية، بما ينسجم مع احترام حرية المواطنين في إبداء رأيهم وفق أحكام القانون الأساسي والعهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية الذي صادقت عليه دولة فلسطين. وعلى وجه بالتحديد إلغاء المواد التي تجرم انتقاد الشخصيات العامة، ونشير هنا إلى ما اوصت به اللجنة المعنية بحقوق الانسان في الأمم المتحدة في تعليقها على المادة 19 من العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية بأن "الشخصيات العامة والأشخاص الذين يشغلون المناصب السياسية العليا كرؤساء الدول والحكومات عليهم تقبل النقد والمعارضة السياسية ولا يجب تقييد حرية التعبير بعقوبات من باب المس بكرامة أو التشهير أو القدح بشخصية عامة أو مؤسسة عامة".

3-التوقف عن اللجوء الى الحجز الاحتياطي من قبل النيابة والقضاء وأجهزة إنفاذ القانون في قضايا حرية التعبير.