نبهان خريشة يكتب لوطن: لا يمكن مواجهة مخاطر العصف بالكيانية الفلسطينية ببرامج تنظيمية قديمة!!

تحرير الوطن أم تحرر الانسان يأتي في المقام الأول، كانت مسألة خلافية في اوساط معظم الفصائل الفلسطينية، فحركة فتح كبرى الفصائل والحزب الحاكم حاليا، كانت ترى ان التحرر الوطني يأتي في المقام الاول، والتحرر الاجتماعي مؤجل لما بعد التحرر الوطني.

في حين ان الفصائل الاخرى التي انتهجت الماركسية والاشتراكيه كخط أيديولوجي، أقرت برامج ورفعت شعارات للتحرر الاجتماعي ولكن في قوالب نظرية ..

حركة فتح طرحت على مدى اكثر من 50 عاما برامج سياسية ذات بعد تحرر وطني، ولم تتبن برامج اجتماعية تعالج مسائل مجتمعية كتلك المتعلقة بالمرأه او الطفل او الشباب او معالجة الفقر على سبيل المثال، لأنها كانت حركة تحرر وطني عريضة، اهتمت باستقطاب عناصر وكوادر قيادية من مشارب وتوجهات مختلفة، منهم الماركسي والقومي والاشتراكي والبعثي والمتدين دون تبني أي أيديولوجية لأي منهم ..

إن منظمة التحرير الفلسطينية بكافة فصائلها، سواء تلك التي أجلت التحرر الاجتماعي لما بعد التحرر الوطني، او تلك التي لها برامج اجتماعية نظرية، وجدت نفسها بعد نشوء السلطة الفلسطينية بعد إتفاق أوسلو، امام مجتمع مدني له متطلبات اجتماعيه واقتصادية وقانونية وخدماتية كالصحة والتعليم وغيرها.

وللخروج من هذا المأزق، أوكلت المنظمة مهمة تلبية احتياجات المواطن الى مؤسسات وحكومات السلطة الوطنية، التي شكلت لنفسها منظومة حكم قاصرة، نسختها عن انظمة عربية مع تعديلات هنا وهناك ..

ومما زاد الطين بلة، تهميش منظمة التحرير، والإبقاء عليها هيكلا من قصب، وحقنها بالمنشطات، عندما تقتضي الضرورات استدعاءها، واستبدالها بحكومات ومؤسسات السلطة الوطنية، المتماهية الى حد ما مع نسق حكومات عربيه، تعتمد على سياسات قمع الانسان بدلا من تحرره، من خلال منظومات اقتصادية واجتماعية قاصرة عن معالجة قضايا الفقر والصحة والتعليم واحترام الحقوق المدنية وحقوق الانسان وحرية التعبير...

نحن الآن امام مشاكل كبرى، بعد ان نقضت حكومة الاحتلال الاسرائيلي كافة الاتفاقيات المبرمة معها على قصورها، وأهمها ابتعاد حلم تأسيس الكيانية الفلسطينية المستقلة في هذه المرحلة نتيجة لعوامل ذاتية واخرى تتعلق بالمتغيرات السياسية الدولية والاقليمية، وتقطيع اوصال الاراضي الفلسطيينية التي كان من المفترض اقامة الدولة المستقلة في نهاية المرحلة الانتقالية بعد 5 سنوات على تأسيس السلطة في اواسط عقد التسعينيات، بتوسع استيطاني غير مسبوق، بحيث وصل عدد المستوطنات في الضفة الغربية والقدس حتى نهاية العام الماضي 503 مستوطنة يقطنها اكثر من 650 الف مستوطن، مع خطط بفرض السيادة الاسرائيلية على مناطق الاغوار والمستوطنات.

ويتضافر هذا مع اقتصاد ريعي يعاني من أزمات مركبة ومتراكمة. ولعل أهم المشاكل تلك المتعلقة بــ "شيخوخة" التنظيمات الفلسطينية وعدم قدرتها مواجهة المرحلة الجديدة ببرامجها القديمة !!

ان التنظيمات الفلسطينية كافة مطالبة اكثر من اي وقت مضى، بالتخلّي عن البرامج الإيديولوجية البالية، واعتماد برامج تلبي حاجات المجتمع الاقتصادية والاجتماعية الحقيقية القادرة على الحفاظ على الكيانية الفلسطينية، والقادرة على التوصل إلى حلول بشأن الكثيرمن المشاكل التي تواجه المجتمع الفلسطيني، والتي منها على سبيل المثال وليس الحصر، إحياء الحياة السياسية باجراء الانتخابات العامة وضمان مشاركة الشباب فيها، وضمان تمثيل سياسي أوسع وأكثر عدلاً، وتحقيق المساواة امام القانون، والبحث عن حلول لنقل الاقتصاد من الريعية الى الانتاجية، والمكافحة الحقيقية للفساد..